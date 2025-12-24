Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 24 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

24.12.2025 10:45:00
Haber Merkezi
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Aralık günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Yabancı Damat

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:45 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

00:15 - Uzak Şehir

03:00 - Siyah Beyaz Aşk

05:00 - Üç Kız Kardeş

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:23 – İstiklal Marşı

05:25 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:15 - Kalk Gidelim

09:15 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:25 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Taşacak Bu Deniz

23:00 - Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:00 - Bahar

09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Sahte Kabadayı

21:45 - Avanak Abdi

23:45 - Veliaht

02:45 - Kızılcık Şerbeti

04:30 - Avanak Abdi

STAR TV YAYIN AKIŞI 

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Sahipsizler

00:15 - Feryat

02:30 - Hanım Köylü

03:30 - Söz

05:00 - Kiralık Aşk

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kuruluş Orhan

00:20 - Unutursam Fısılda

02:40 - Kardeşlerim

05:30 - Aldatmak

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Sahtekarlar

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

23:00 - Sahtekarlar

01:45 - Kıskanmak

