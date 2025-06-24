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TV yayın akışı 24 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 24 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

24.06.2025 09:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 24 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Haziran Salı günü tv yayın akışı...

24 Haziran Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Haziran Salı tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuralsız Sokaklar 20:00

NOW YAYIN AKIŞI:  Yetenek Sizsiniz 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Öyle Olsun 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI:Gassal  20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Güven Bana 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

02:00 Aile Saadeti

04:40 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

22:30 Güven Bana

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:15 Agorafobi

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

21:45 Charlie'nin Çikolata Fabrikası

NOW TV YAYIN AKIŞI

02:45 Adım Farah

05:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

13:00 Sen Çal Kapımı

16:00 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

21:00 Yetenek Sizsiniz

23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:45 7. Koğuştaki Mucize

02:30 Züğürt Ağa

04:30 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:15 K-9

02:30 Kalbimin Efendisi

04:00 Kaderimin Oyunu

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Öyle Olsun

21:45 Tatlım Tatlım

23:45 Tatlım Tatlım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Balkan Ninnisi

08:50 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kasaba Doktoru

13:20 Turgay Başyayla İle...

14:30 Seksenler

15:35 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gassal

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 İşte Benim Stilim

04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:30 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

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