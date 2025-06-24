TV yayın akışı 24 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

24 Haziran Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Haziran Salı tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuralsız Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Yetenek Sizsiniz 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Öyle Olsun 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI:Gassal 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Güven Bana 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
02:00 Aile Saadeti
04:40 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
22:30 Güven Bana
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:15 Agorafobi
02:45 Yargı
04:45 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuralsız Sokaklar
21:45 Charlie'nin Çikolata Fabrikası
NOW TV YAYIN AKIŞI
02:45 Adım Farah
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
13:00 Sen Çal Kapımı
16:00 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
21:00 Yetenek Sizsiniz
23:30 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:45 7. Koğuştaki Mucize
02:30 Züğürt Ağa
04:30 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:15 K-9
02:30 Kalbimin Efendisi
04:00 Kaderimin Oyunu
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Öyle Olsun
21:45 Tatlım Tatlım
23:45 Tatlım Tatlım
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Balkan Ninnisi
08:50 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kasaba Doktoru
13:20 Turgay Başyayla İle...
14:30 Seksenler
15:35 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gassal
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:30 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye