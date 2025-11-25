Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 25 Kasım Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

25.11.2025 09:38:00
Haber Merkezi
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Kasım günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 – Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Postacı

21:45 - Postacı

23:30 - Ben Efsaneyim

01:30 - Ben Efsaneyim

03:00 - Siyah Beyaz Aşk

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:38 – İstiklal Marşı

05:40 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:30 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:40 - Kasaba Doktoru

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Maç Önü

20:45 - Galatasaray-Union SG | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22:45 - Mehmed: Fetihler Sultanı

01:25 - Cennetin Çocukları

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Yeni Gelin

08:15 - Bu Sabah

10:00 - Sandık Kokusu

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Bahar

00:15 - Veliaht

02:45 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 – Kiralık Aşk

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 – Söz

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Kral Kaybederse

00:15 - Sahipsizler

02:30 - Yüksek Sosyete

04:00 - Hanım Köylü

05:30 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI 

06:30 - Aldatmak

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gözleri Karadeniz

00:20 - Kuruluş Orhan

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

01:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Kıskanmak

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kıskanmak

23:30 - Sakıncalı

02:00 - Ben Leman

04:15 - İnadına Aşk

05:00 - Kefaret

