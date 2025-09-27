TV yayın akışı 27 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.09.2025 10:49:00
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...

27 Eylül Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Eylül Cumartesi TV yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Can Borcu 

13:00 Gözleri KaraDeniz 

16:45 Aşk ve Gözyaşı 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Can Borcu 

00:00 Aşk ve Gözyaşı 

02:00 Aşk ve Gözyaşı 

04:30 Kardeşlerim 

KANAL D YAYIN AKIŞI 

09:45 Magazin D Cumartesi 

13:00 Arka Sokaklar 

15:45 Uzak Şehir 

19:00 Kanal D Ana 

20:00 Eşref Rüya 

23:15 Uzak Şehir 

00:00 Arka Sokaklar 

00:15 Uzak Şehir 

03:00 Poyraz Karayel 

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 

11:15 Kıskanmak 

13:45 Yasak Elma 

16:00 Halef 

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 

20:00 Halef 

23:00 Kıskanmak 

00:00 Halef 

01:45 Kıskanmak 

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

10:00 Cumartesi Sürprizi 

13:00 Bahar 

15:30 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana Haber 

20:00 Veliaht 

23:15 Kızılcık Şerbeti 

00:00 Kızılcık Şerbeti 

00:15 Veliaht 

02:30 Bahar 

STAR TV YAYIN AKIŞI 

10:00 Aramızda Kalsın 

11:15 Kral Kaybederse 

14:00 Bir Şansım Olsa 

15:30 Çarpıntı 

19:00 Star Haber 

20:00 Cehennem Melekleri 4 

22:00 Cehennem Melekleri 4

23:45 Sahipsizler 

00:00 Adalet 2 

01:00 Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Hayallerinin Peşinde 

11:30 Lingo Türkiye 

12:50 Cennetin Çocukları 

15:30 Cennetin Çocukları 

19:00 Ana Haber 

20:00 Gönül Dağı  

00:00 Cennetin Çocukları

02:30 Seksenler 

TV8 YAYIN AKIŞI 

08:00 Oynat Bakalım 

08:45 Gençlik Rüzgarı 

10:00 Gazete Magazin 

14:30 MasterChef Türkiye 

16:00 İtiraf Et 

20:00 MasterChef Türkiye 

00:00 MasterChef Türkiye 

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

