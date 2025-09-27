TV yayın akışı 27 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

27 Eylül Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Eylül Cumartesi TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Can Borcu
13:00 Gözleri KaraDeniz
16:45 Aşk ve Gözyaşı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:00 Aşk ve Gözyaşı
02:00 Aşk ve Gözyaşı
04:30 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arka Sokaklar
15:45 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana
20:00 Eşref Rüya
23:15 Uzak Şehir
00:00 Arka Sokaklar
00:15 Uzak Şehir
03:00 Poyraz Karayel
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kıskanmak
13:45 Yasak Elma
16:00 Halef
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Halef
23:00 Kıskanmak
00:00 Halef
01:45 Kıskanmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
23:15 Kızılcık Şerbeti
00:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Veliaht
02:30 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
10:00 Aramızda Kalsın
11:15 Kral Kaybederse
14:00 Bir Şansım Olsa
15:30 Çarpıntı
19:00 Star Haber
20:00 Cehennem Melekleri 4
22:00 Cehennem Melekleri 4
23:45 Sahipsizler
00:00 Adalet 2
01:00 Çarpıntı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 Hayallerinin Peşinde
11:30 Lingo Türkiye
12:50 Cennetin Çocukları
15:30 Cennetin Çocukları
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:00 Cennetin Çocukları
02:30 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:30 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz