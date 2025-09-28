Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 28 Eylül Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

28.09.2025 10:25:00
Haber Merkezi
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Eylül Pazar günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 Magazin D Pazar (Yeni Bölüm)

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)

13:40 Yumurcağın Tatlı Rüyaları

15:30 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Eşref Rüya

02:00 Poyraz Karayel

04:45 Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı

05:40 Benim Güzel Ailem

08:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

11:45 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Hayallerinin Peşinde

14:00 Cennetin Çocukları

17:30 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Teşkilat

00:15 3'te 3

01:30 Cennetin Çocukları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Gelsin

08:00 Bir Dağ Masalı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Japon İşi

15:30 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber – Canlı

20:00 Çarpıntı

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

15:50 Gözleri Karadeniz

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aşk ve Gözyaşı

02:30 Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)

14:15 İtiraf Et

16:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Ezgi Gözeger Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

11:15 Halef: Köklerin Çağrısı

14:30 Yasak Elma

16:30 Kıskanmak

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 Ölümlü Dünya 2

22:30 Halef: Köklerin Çağrısı

23:45 Efsane Futbol

