TV yayın akışı 30 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 30 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30.08.2025 09:12:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 30 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

30 Ağustos Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

05:00 Ateş Kuşları

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Aile Saadeti

13:00 Yok Artık 2

14:45 Dönerse Senindir

16:50 Ay Lav Yu Tuu

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Elysium: Yeni Cennet

KANAL D YAYIN AKIŞI

05:30 Kuzey Güney

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Kuralsız Sokaklar

15:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Mandıra Filozofu

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Son Akşam Yemeği

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Vurun Kahpeye

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Keloğlan ile Cankız

15:30 Şaşkın Damat

17:00 Aslan Bacanak

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

08:30 İstanbullu Gelin

10:00 Aramızda Kalsın

12:00 Tut Sözünü

14:00 Tut Sözünü

15:45 En Güzel Bölüm

16:30 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Kırılma Noktası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:00 Seksenler

05:50 Hayallerinin Peşinde

06:35 Yedi Numara

07:25 Hayatımın Neşesi

09:40 Anıtkabir'den Naklen Yayın

10:00 Tozkoparan İskender: Zafer

11:55 Yeşil Deniz

13:25 Bir Dönüm Noktası: 30 Ağustos 1922

14:00 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel

16:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

19:00 Ana Haber

20:00 Yukarı Bak

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin

14:15 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

18:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

