TV yayın akışı 30 Eylül Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30.09.2025 09:44:00
Haber Merkezi
Salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Eylül Salı günü tv yayın akışı...

30 Eylül Salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Eylül Salı tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

00:00 Gözleri KaraDeniz

01:30 Aşk ve Gözyaşı

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Orta Direk Şaban

21:45 Orta Direk Şaban

23:45 Uzak Şehir

00:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Poyraz Karayel

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

23:30 Halef

00:00 Halef

01:45 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:00 Kızılcık Şerbeti

01:45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:00 Bana Masal Anlatma

00:40 Greenland: Son Sığınak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Cennetin Çocukları

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22:00 Galatasaray - Liverpool

00:00 Cennetin Çocukları

00:30 Cennetin Çocukları

02:10 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

