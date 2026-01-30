Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 30 Ocak Cuma: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

30.01.2026 09:27:00
Haber Merkezi
30 Ocak 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, ATV ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 30 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Cuma günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, sinema filmleri ve ilgiyle takip edilen yarışmalar ekranlardaki yerini alacak. İşte bugünkü program rehberi...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bahar

09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TRT 1 YAYIN AKIŞI

6.05 Kalk Gidelim

8:45 Tete ve Masal Rüyalar Diyarı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 A.B.İ.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

NOW TV YAYIN AKIŞI

7.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Yeraltı

19.00 Ana Haber

20.00 Yeraltı

TV8 YAYIN AKIŞI

7.15 Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor 2026

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

