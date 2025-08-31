TV yayın akışı 31 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ağustos Pazar günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 Hidalgo’nun Hazinesi

12.00 Dizi TV

12.45 Aile Saadeti

16.15 Jack Reacher

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

22.00 Çin Seddi

KANAL D YAYIN AKIŞI

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Mandıra Filozofu

16.00 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Haber

20.00 Kuralsız Sokaklar

22.15 Kuralsız Sokaklar

23.45 Ejder Yürek: İntikam

NOW TV YAYIN AKIŞI

10.00 Kirli Sepeti

13.00 Yasak Elma

16.00 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Erdal ile Ece

22.15 Şevkat Yerimdar

23.30 Efsane Futbol

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Kezban Paris’te

15.15 Kadifeden Kesesi

17.00 Hanzo

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Tokatçı

21.45 Sosyete Şaban

23.45 Tokatçı

STAR TV YAYIN AKIŞI

10.30 Aramızda Kalsın

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.00 Belleville Polisi

16.30 En Güzel Bölüm

16.45 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.00 Belleville Polisi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

12.20 Yeşil Deniz

13.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.00 Yukarı Bak

19.00 Ana Haber

20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

23.30 3’te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

09.30 Gazete Magazin Yaz

14.15 İtiraf Et

16.15 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

