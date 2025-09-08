Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 8 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

8.09.2025 09:21:00
Haber Merkezi
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Eylül Pazartesi günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

23.30 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 

07.30 İlk Bakış

08:30 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Karagül

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik 4

22.30 Şevkat Yerimdar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06.00 Güzel Günler  

08.15 Bu Sabah

10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

22.00 Ekşi Elmalar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber

20.00 Yerli Dizi Tekrarı

23.30 Transfer Dosyası

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.25 Kara Tahta

09.10 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

15.55 Teşkilat

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 On Üç Yaşam

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.15 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

