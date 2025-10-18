Ümitsiz Saatler filminin yönetmen koltuğunda William Wyler oturuyor. Filmin senaristliğini Joseph Hayes üstleniyor. Peki, Ümitsiz Saatler filminin konusu ne? Ümitsiz Saatler filminin oyuncuları kim?
ÜMİTSİZ SAATLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Hapisten kaçan üç azılı katil, polisten saklanmak için orta sınıf bir Amerikan ailesinin evini seçer. Tüm kurtulma çabaları sonuçsuz kalan Hiliard Ailesi için kabus dolu saatler bir türlü bitmez. Bu arada polis her yerde Griffin kardeşleri aramaktadır…
ÜMİTSİZ SAATLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Humphrey Bogart
Fredric March
Arthur Kennedy
Dewey Martin
Mary Murphy
Martha Scott
Richard Eyer
Gig Young
Ray Collins
Beverly Garland
Robert Middleton
Alan Reed
Ralph Dumke
Whit Bissell
Joe Flynn
ÜMİTSİZ SAATLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ümitsiz Saatler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.