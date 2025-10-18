Ümitsiz Saatler filminin yönetmen koltuğunda William Wyler oturuyor. Filmin senaristliğini Joseph Hayes üstleniyor. Peki, Ümitsiz Saatler filminin konusu ne? Ümitsiz Saatler filminin oyuncuları kim?

Ü M İ TS İ Z SAATLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Hapisten kaçan üç azılı katil, polisten saklanmak için orta sınıf bir Amerikan ailesinin evini seçer. Tüm kurtulma çabaları sonuçsuz kalan Hiliard Ailesi için kabus dolu saatler bir türlü bitmez. Bu arada polis her yerde Griffin kardeşleri aramaktadır…

ÜMİTSİZ SAATLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Humphrey Bogart

Fredric March

Arthur Kennedy

Dewey Martin

Mary Murphy

Martha Scott

Richard Eyer

Gig Young

Ray Collins

Beverly Garland

Robert Middleton

Alan Reed

Ralph Dumke

Whit Bissell

Joe Flynn

ÜMİTSİZ SAATLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ümitsiz Saatler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.5 olarak belirlendi.