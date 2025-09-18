İranlı yönetmen Jafar Panahi yeni filmi A Simple Accident ile 2025 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı. Peki, Un Simple Accident filminin konusu nedir? Un Simple Accident filminin oyuncuları kimler?

UN SİMPLE ACCİDENT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Eghbal lakaplı bir adam,karısı ve kızıyla birlikte gece araba kullanırken bir köpeğe çarpar ve onu öldürür. Kaza, motoruna ciddi şekilde zarar verir ve aracı daha sonra bozulur. Yakındaki bir garaja çeker ve Vahid adında eski bir siyasi mahkumla karşılaşır. Vahid, Eghbal'ın sahte bacağının gıcırdayan sesini , hapishanede kendisine işkence eden ve böbreklerinde kalıcı hasara yol açan bir istihbarat görevlisine ait olduğunu tanır. Vahid, Eghbal'ı evine kadar takip eder, kaçırır ve diri diri gömmeye hazırlanır, ancak adamın gözleri bağlı olduğu ve işkencecisinin yüzünü hiç görmediği için kimliğinden şüphelenir. Doğrulama için eski bir mahkum arkadaşına ulaşır ve kitapçı Salar, düğün fotoğrafçısı Shiva, gelin Goli, damat Ali ve öfkeli işçi Hamid ile buluşur. Gece gündüz dolaşan Vahid'in minibüsü, kendilerine vahşice istismarda bulunan adamdan intikam almak isteyen bu kurbanlarla doludur. Yolculukları sırasında esirlerini öldürmenin ahlaki boyutunu ve onun gerçekten inandıkları kişi olup olmadığını düşünürler.

UN SİMPLE ACCİDENT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Vahid Mobasseri Vahid rolünde

Mariam Afshari, Shiva rolünde

Ebrahim Azizi Eghbal rolünde

Hadis Pakbaten Golrokh olarak

Damat rolünde Majid Panahi

Mohamad Ali Elyasmehr Hamid rolünde

Delnaz Najafi

Afssaneh Najmabadi

Georges Haşimzadeh