Ben Kimim filminin konusu ne? Ben Kimim filminin oyuncuları kim?
Ben Kimim? (Who Am I) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ben Kimim? filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ben Kimim filminin konusu ne? Ben Kimim filminin oyuncuları kim?
Ben Kimim? filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Baran Bo Odar üstleniyor. Peki, Ben Kimim filminin konusu ne? Ben Kimim filminin oyuncuları kim?
BEN KİMİM? FİLMİNİN KONUSU NE?
Toplumla fazla bir ilişkisi bulunmayan genç bir hacker olan Benjamin (Tom Schilling), Max (Elyas M'Barek) adında bir başka hacker'la tanışır. Stephan ve Paul adlı yazılım ve donanım uzmanlarıyla birlikte CLAY adında bir hacker'lar grubu kurarlar. CLAY son derece yıkıcı faaliyetleriyle adını duyurmaktadır. Europol ve istihbarat teşkilatlarını peşine takan grup için işler yolunda gitse de onları hedefine alan karanlık bir hacker grubu, onlarla her yoldan rekabet etmeye çalışacaktır.
BEN KİMİM? FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Tom Schilling
Elyas M'Barek
Wotan Wilke Möhring
Antoine Monot Jr.
Trine Dyrholm
Stephan Kampwirth
Hannah Herzsprung
David Masterson
Lena Dörrie
Robert Eliot
Alica Hubiak
Antonia Putiloff
BEN KİMİM? FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ben Kimim? filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.4 olarak belirlendi.
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