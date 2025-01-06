Uzak Şehir bu akşam neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Uzak Şehir yeni bölüm izleyiciyle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Normalde 6 Ocak Pazartesi günü Uzak Şehir 9.bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu. Kanal D yayın akışında yeni bölüm bulunmuyor. Peki, Uzak Şehir bu akşam neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir bu akşam neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
UZAK ŞEHİR NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.
6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı kontrol edildiğinde bugün 20:00'da Uzak Şehir tekrar bölümü ile seyirci karşısına çıkacak.
UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Uzak Şehir 9. bölümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.
6 OCAK 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir- TEKRAR
23:15 Tomris
02:00 Zalim İstanbul
04:30 Kuzey Güney
Etiketler: #Uzak Şehir
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