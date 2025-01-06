Yayınlanma: 06.01.2025 - 16:57

Güncelleme: 06.01.2025 - 16:57

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisi, her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir bu akşam neden yok? Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan Uzak Şehir'in yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

6 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı kontrol edildiğinde bugün 20:00'da Uzak Şehir tekrar bölümü ile seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir 9. bölümünün önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

6 OCAK 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir- TEKRAR

23:15 Tomris

02:00 Zalim İstanbul

04:30 Kuzey Güney