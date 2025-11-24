Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Şahin’in gözlerini kapamadan söylediği son sözler Cihan’ın tüm bilinmezlikleri çözmesini sağlar. Saklanan gerçeklerin hesabını sormak isteyen Cihan, soluğu Ecmel’in karşısında alırken; karşılıklı çekilen kılıçlar iki ailenin birbirine duyduğu nefreti körüklemesine neden olur.

Cihan’la Alya gelecek olan tehlikeyi sezdiklerinden her zamankinden daha fazla dikkatli davranırlar. Kaya’nın ameliyatı iyi geçerken Şahin’den gelen haber ise onun ailesini yasa boğar. Ecmel bu haberle artık kontrolden çıkarken, oğlunun karşılığında bir oğul almak için Cihan Deniz’i kaçırır. Bu olay Alya ve Cihan’ı paniğe sürüklerken ortaya çıkan gerçekler Alabora’daki tüm taşları yerinden oynatır. Alya’yla Cihan oğulları için mücadele ederken gözünü açan Boran, Albora ailesindeki dengeleri nasıl değiştirecektir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Boran’ın artık kendine gelmesi cevaplanması zor olan soruları da beraberinde getirir. Kendi hayatıyla ilgili bilmediği yeni gerçekleri de öğrenen Boran, bunların hesabını kesmek ister. Boran’ın yaptığı bu hamle onun en gizli hakikatini bir tokat gibi yüzüne çarpar.

Boran bir yandan da Alya ve Cihan’ın birbirine aşık olduğu gerçeğiyle baş etmeye çalışır. Alya’nın onunla tüm gerçekleri apaçık şekilde konuşması Boran’ın yaptığı hatalarıyla yüzleşmesini sağlar. Bu duygunun altında ezilmeye başlayan Boran, Cihan’la Alya’nın aşkına şahit oldukça da derin bir sessizliğe bürünür. Geleceğiyle ilgili kararını en sonunda açıklama kararı alan Boran, Alya ile Cihan’ın aşkını küle mi çevirecektir yoksa vasiyetin devam etmesini uygun mu görecektir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 24 Kasım akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.