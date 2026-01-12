Uzak Şehir dizisi 45. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Boran’ın içini kemiren şüpheler ve kontrol etme arzusu, onu geri dönülmez bir şekilde Alya ve Cihan’ın hayatına doğru sürükler. Duyduğu her yeni bilgi Boran’ın dengesini biraz daha sarsarken, yüzleşmek istemediği ihtimali Cihan bu kez saklamaz; gerçeği haykırarak Boran’ın yüzüne vurur. Zerrin ve Kaya’nın geçirdiği kaza, ikisinin de hayatında derin bir kırılmaya yol açar. Aynı acının içinde beraber savrulurlarken Kaya, yaşatılanların hesabını sormak için gözünü karartır. Bu cehennemden kurtulmak zorunda olan Demir içinse kaçış yoktur. Yaşattıklarının bedeli, onun için de ağır bir imtihana dönüşecektir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Alya ile Cihan’ın yolları resmiyette ayrılırken aralarındaki bağ kopmadığı gibi aksine daha tutkulu bir hâl alır. Bu durumu kabullenemeyen Boran için ise artık hiçbir sınırın önemi kalmaz. İçinde biriken öfke intikam ateşiyle harlanırken Alya’yı kaybetmemek adına verdiği savaşta daha acımasız olmaya karar verir. Öte yandan Zerrin, yaşadığı büyük kaybın ardından Demir’le arasındaki bağı koparmak için geri dönüşü olmayan bir adım atar. Zerrin artık özgürlüğüne doğru yürüdüğünü sanırken Demir’den gelen haberle dünyası bir kere daha yerinden oynar.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 45. bölümü 12 Ocak Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.