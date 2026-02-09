Uzak Şehir dizisi 49. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alya, Sadakat’in kurduğu ince planın gölgesinde, oğluyla birlikte sessiz bir yolculuğa hazırlanır. Bu adımı atarken Cihan’ın sezgilerinden saklanmak isterken ona bu desteği en güvendiği isimlerden biri verir. Alya her şeyi geride bırakmaya kararlı görünürken, devam eden dava cephesinde beklenmedik bir hareketlilik yaşanır. Cihan’ın onu korumak için kurduğu plan adım adım işlerken, Alya bu çabanın varlığından habersizdir. Gerçek ortaya çıktığında Cihan vakit kaybetmez; ancak ona ulaşmaya çalışırken hesaba katmadığı bir karanlık, yollarını keser. Alya’nın attığı her adım, geçmişten gelen bir gölgenin biraz daha yaklaşmasına neden olur.

Öte yandan Zerrin’in ruh hâlindeki değişim, Fidan’ı endişelendirmeye başlar. Söylenenler ile saklananlar arasındaki çatlak büyürken, gerçeğin peşine düşen Fidan kendini bir anda iki düşman ailenin tam ortasında bulur. Alya ile Boran’ın boşanma günü geldiğinde ise mahkeme salonunda yaşananlar, dengeleri altüst ederken Cihan’la Alya’nın aşkı bundan nasıl etkilenecektir?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Mahkeme salonunda yaşanan beklenmedik sonuç, Cihan’ı altüst eder. Videoyla ilgili gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte Cihan’ın Alya’ya duyduğu güven sarsılırken Boran bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve boşanmamak için direncini artırır. Cihan’la Alya, birbirlerine alan bırakmaya çalışırken, bu suskunluk aralarında yaşanan pek çok anın yanlış yorumlanmasına da neden olur. Gerilim yalnızca ikisini değil, çevrelerindeki dengeleri de sarsar. Şahin, içinde büyüyen kıskançlığa rağmen Nare’yi sıkıştırmaktan kaçınmaya çalışır. Nare’ye özel olarak hazırlanan geceye Yalçın’ın gölgesinin düşmesi ise aralarındaki tansiyonu yeniden yükseltir.

Cihan’dan vazgeçemeyeceğini bilen Alya ise Boran’la süren kavgasını bitirmek için onunla görüşmeyi seçer. Ancak bu görüşme, kontrolün kaybolduğu bir yola doğru sürüklenir. Bu yolun sonunda kimin ayakta kalacağı, kimin savrulacağı ise belirsizdir.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 49. bölümü 9 Şubat Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.