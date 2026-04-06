Uzak Şehir dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cihan ile Meryem’in cezaevinde karşı karşıya gelmesi, geçmişte hiç konuşulamayan bazı hikayeleri yeniden gün yüzüne çıkarır. Yılların ardından gelen bu karşılaşma, yalnızca eski anıları değil, yarım kalmış duyguların izini de beraberinde getirir. Meryem, buraya nasıl sürüklendiğini anlatırken, Cihan duydukları karşısında kendi payını sorgulamaktan kaçamaz. Bu gelişme Cihan’ın dengesini sarsarken, Alya ile kurduğu bağın bu gölgeden etkilenmemesi için çabalar. Sadakat ise aynı çatı altında Meryem’in içinde saklı kalanları açığa çıkarmaya çalışır; geçmişin izlerini yoklamak ister.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cihan’ın Meryem’le görüşmesi ve bunu Alya’dan saklaması, aralarındaki dengeleri sarsan büyük bir kırılmaya dönüşür. Alya, bu gerçeği öğrendiğinde yalnızca öfkeyle değil, derin bir hayal kırıklığıyla da yüzleşir. Meryem’in Cihan’ın geçmişindeki yeri, Alya’nın içinde sessizce büyüyen bir huzursuzluğa dönüşür. Tam da bu çatışmanın ortasında Alya’nın konaktan taşınması aralarındaki mesafeyi daha da görünür kılar. Bu gelişmelerin gölgesinde Boran, gerilimi diri tutmaktan geri durmaz. Geçmişin izlerini sürekli hatırlatarak Alya’nın zihnindeki şüpheyi büyütür. Ecmel’le kurduğu yeni hamle, fark edilmeden ilerler ve bir başkasının harekete geçmesine neden olur.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 56. bölümü 6 Nisan Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.