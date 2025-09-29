Uzak Şehir dizisi 31. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Uzak Şehir son bölümünde olanlar merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Mine’nin Alya’dan intikam almak için onu öldürmeye çalışması kendini ve bebeğini tehlikeye atmasına neden olur. Alya onu hayata tutundurmaya çalışırken omuzlarında ciddi bir kararın yükünü taşımak zorunda kalır. Cihan bu kararda ona güvenirken Sadakat aynı şekilde karşılık vermez. Alya’nın yapmak zorunda olduğu seçim Mine’nin gözünü döndürürken bu savaşın en tehlikeli kişisi yine Ecmel olur.

Mine’nin elindeki kozun peşine düşen Ecmel bu konuda Nare’yi sıkıştırır. Nare’nin Şahin’e bile hiçbir şey anlatamaması onu derin bir suçluluk duygusuna hapseder. Tüm bunlardan habersiz olan Şahin, Nare’ye güvenerek söylediği bilgiyle bilmeden kimin kaderini değiştirecektir?

Cihan tüm cephelerde mücadele verirken hayat onu hiç tahmin etmediği bir gerçekle yüzleştirir. Cihan’ın öğrendiği hakikat; kimin yeni sınavı, kimin korkulu rüyası olacaktır?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Boran gerçeğinin ortaya çıkmasıyla Cihan, Alya'dan uzaklaşmış, ondan kaçmaya başlamıştır. Bu fırsatı lehine çevirmeye çalışan Sadakat ise Alya'yı doldurur. Cihan, Boran gerçeğini Alya'dan saklamaya kararlı mı? Alya bu gerçeği öğrendiğinde aşkına ne olacak?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 31. bölümü 29 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında yayımlanacak.