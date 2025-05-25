Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi yıldız isimleri buluşturan Uzak Şehir dizisinin 27. bölümünde neler olacağı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Uzak Şehir'de geçen hafta ne oldu?

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Alya konakta kalmaya karar vererek Sadakat ve Mine’nin başlattığı oyuna nokta koyar. Cihan yaşananlara çok net tavır alır, Mine’yle asla bir gelecek kurmayacağını açıkça söyler. Her ne kadar Mine’yi konağa almayacağını dile getirirse de, bebeğin varlığı Alya ile Cihan arasında görünmeyen bir mesafe yaratır.

Nare, içinden atamadığı vicdanıyla yüzleşir, evine döner ve Özkan’ın özgürce yaşayabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar. Bu süreçte en büyük desteği yine Şahin verir. Şahin’le vedalaşan Nare, aldığı beklenmedik haberle sarsılır. Ancak bu haber, onun hayatını bambaşka bir yöne taşır, yeni bir başlangıcın kapısını aralar.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Fikriye’nin ölümü, Alya’nın yüreğinde kapanmaz bir yara açar. Yasın gölgesinde, pişmanlıklar birer birer gün yüzüne çıkar. Cihan, Alya’nın bu çalkantılı günlerinde yanında dimdik durmaya çalışsa da Boran’la ilgili ortaya çıkan yeni bir gelişme tüm odağını değiştirir. Gözünü karartan Cihan, Nadim ve Ecmel’in yalanlarını ortaya dökmek için harekete geçer.

Bu hesaplaşma artık sadece Cihan’ı değil, Alya’yı da tehdit eden bir hale gelir. Cihan’ı tehlikeden uzak tutmaya çalışan Alya, onun tavizsiz kararlılığı karşısında çaresizce sertleşir. İçinde sakladığı duygular, öfkesine kılıf olur.

Zerrin’in hamileliği, iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirirken, Kaya gerçeğin peşine düşer: Bebek ondan mı, değil mi? Zerrin’in bir anda patlayan itirafı Kaya’yı fevri bir karar vermeye iter. Bu kaostan tek memnun olan kişiyse Sadakat’tir. Gücün yeniden kendi ellerine geçtiğine inanan Sadakat, bu kez rotasını Alya’ya çevirir.

Konağa gelen gizemli misafiri avantaja çeviren Sadakat, Alya’yı yeni bir yol ayrımının eşiğine sürükler. Seçim, yalnızca Alya’nın değil, tüm konağın kaderini değiştirecek kadar büyüktür artık.