Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Veliaht dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu merak ediyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu?

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Veliaht olarak konağa getirilen Timur, başına gelenleri anlamaya çalışır. Aile üyeleri ise tanımadıkları bu adamın konağa gelmesine ve veliaht olarak seçilmesine karşı tepkilidir. Reyhan ise tanımadığı bu adamla dışarıda karı-koca rolü oynayacak olmaktan rahatsızdır. Tüm bu yaşananlardan haberi olmayan Zafer’in evdeki yabancıyla karşılaşması ve Karslı ailesinde kıyametin kopması an meselesidir...

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin 3. bölümü 24 Eylül Çarşamba saat 20.00’de Show TV ekranlarındaki yerini alacak.