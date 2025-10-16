Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Veliaht dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu?

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zülfikar’ın kriz geçirmesi ve hastaneye kaldırılmasının ardından bütün aile endişelidir. Timur, Arnavut Saim ile yüzleşmeye gider ve öğrendiği sırlar üzerine çok büyük bir şok yaşar. Geçmişin gölgesi artık yalnızca Karslı ailesinin değil, Timur’un da üzerindedir. Timur ve Reyhan, birlikte olmalarının imkansız olduğunu bilseler de her geçen gün birbirlerine çekilmeye devam ederler. Zülfikar ile Timur, bir baba oğul gibi Esenler Otogarı’na döndüklerinde ise onları büyük bir tehlike beklemektedir.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zülfikar, artık Timur’u aile sofrasına kabul ederken Derya ile Timur arasındaki gerginlik devam ediyor. Yahya’nın Derya’ya söylediği “Bir daha hayatıma girersen kolay kolay çıkamazsın, bunu bil” sözlerini Beyazıt’ın duymasıyla neler yaşanacağı merak konusu oluyor. Timur’un Reyhan için savaşmak istemesi, ikili arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Tanıtımın finalinde büyük bir hesaplaşmanın ve savaşın sinyalleri verilirken, patlayan silah yeni bölüme olan heyecanı zirveye taşıyor.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin 6. bölümü 16 Ekim Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.