Veliaht dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Veliaht dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Veliaht dizisinin yeni bölümü ne zaman? Veliaht dizisinin son bölümünde ne oldu?

VELİAHT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Timur, Vezir ile büyük bir yüzleşme yaşar ve hem kendisini hem Reyhan’ı korumaya çalışır. Gülşah abisinin yaşadığını öğrenmesiyle gerçek ve yalan arasında savrulurken Timur’un kimliğinin açığa çıkması an meselesidir. Yahya ve Hemşinli Davut, Zülfikar’ın güvenli yollarına bir operasyon yapma planı yapar. Gönül’ün doğum günü kardeşler arasında kutlanırken Derya, hiç bilmediği, annesinin büyük sırrıyla karşı karşıya kalır. Reyhan Doğa’nın açık cezaevine geçişinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayken Timur’u Esenler’de büyük bir sürpriz beklemektedir.

VELİAHT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Veliaht dizisinin yeni bölümü 13 Kasım Perşembe akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.