Wyatt Earp filminin yönetmen koltuğunda Lawrence Kasdan oturuyor. Filmin senaristliğini Lawrence Kasdan, Dan Gordon üstleniyor. Peki, Wyatt Earp filminin konusu ne? Wyatt Earp filminin oyuncuları kim?

WYATT EARP FİLMİNİN KONUSU NE?

Dennis Quaid Gene Hackman Wyatt Earp bir adam ve ailesi hakkında bir film. Bir Hollywood yapımından ziyade belgesel tadındaki filmde Batı'nın eski kahramanlarının iyi ve kötü zamanları anlatılıyor. *Kasdan/Costner işbirliğiyle çekilen Wyatt Earp destanı tam 191 dakika boyunca süren, Wyatt Earp'ün gençliğinden yaşlılığına kadar hayatını anlatan bir western klasiği. Koyu renkler ve karanlık mekanlarda çekilen filmin şiirsel bir anlatımı ve derin bir tonu var. Filmin iki lokomotifini Oscar ödüllü Kevin Costner ve Dennis Quaid oluşturuyor.

WYATT EARP FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bill Pullman

Michael Madsen

Kevin Costner

Gene Hackman

Tom Sizemore

Jim Caviezel

Dennis Quaid

Owen Roizman

WYATT EARP FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Wyatt Earp filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.