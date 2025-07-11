Ya Sonra filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz üstleniyor. Peki, Ya Sonra filminin konusu ne? Ya Sonra filminin oyuncuları kim?
YA SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?
Evliliklerinin 7. yılını bitiren Adem ve Didem çiftinin ilişkileri eski heyecanını kaybetmeye başlamıştır. Sonu kötü biten bir kaç ticari girişimin ardından eski mesleği veterinerliğe geri dönen Adem, hayatın rutin akışında eşine daha az vakit ayırır olmuş ve yavaş yavaş eşinden uzaklaşmaya başlamıştır.
YA SONRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Özcan Deniz
Naz Elmas
Ragıp Savaş
Cezmi Baskın
Janset
Mehmet Ulay
Deniz Çakır
Barış Falay
Mehmet Bilge Aslan
Aslı Bankoğlu
YA SONRA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ya Sonra filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.