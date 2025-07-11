Ya Sonra filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Özcan Deniz üstleniyor. Peki, Ya Sonra filminin konusu ne? Ya Sonra filminin oyuncuları kim?

YA SONRA FİLMİNİN KONUSU NE?

Evliliklerinin 7. yılını bitiren Adem ve Didem çiftinin ilişkileri eski heyecanını kaybetmeye başlamıştır. Sonu kötü biten bir kaç ticari girişimin ardından eski mesleği veterinerliğe geri dönen Adem, hayatın rutin akışında eşine daha az vakit ayırır olmuş ve yavaş yavaş eşinden uzaklaşmaya başlamıştır.

YA SONRA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Özcan Deniz

Naz Elmas

Ragıp Savaş

Cezmi Baskın

Janset

Mehmet Ulay

Deniz Çakır

Barış Falay

Mehmet Bilge Aslan

Aslı Bankoğlu

YA SONRA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ya Sonra filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.2 olarak belirlendi.