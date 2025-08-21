Yeni Dünya Amerika'nın Keşfi (The New World) filminin konusu ne? Yeni Dünya Amerika'nın Keşfi filminin oyuncuları kim?

Yeni Dünya Amerika'nın Keşfi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Terrence Malick üstleniyor. Peki, Yeni Dünya Amerika'nın Keşfi filminin konusu ne? Yeni Dünya Amerika'nın Keşfi filminin oyuncuları kim?

YENİ DÜNYA AMERİKA'NIN KEŞFİ FİLMİNİN KONUSU NE?

1967 yılında 103 adamın bulunduğu İngiliz kaptan John Smith kumandasında 3 gemi, Virjinya kıyılarına yanaşır. Amaçları el değmemiş kıyılardan yeni bir dünya yaratmaktır. Koloniciler önceleri onları dostça karşılayan kızıldereliler ile dengeli bir ilişki kurmayı başarırlar. Fakat zaman ilerledikçe herşey değişmeye başlar. Koloniciler için belki burası Yeni bir Dünya olabilir fakat yerliler için çok eski bir dünya - hatta tek bildikleri dünyadır. İngilizler bilmedikleri bu yerde bir başlangıç için çabalarken İngiliz Kaptan John Smith, kabile üyelerinden ona rehberlik edecek birini aramaktadır ve tesadüfen Powhatan’ın en çok sevilen çocuğu Pocahontas’a rastlar. İşte bu an 400 yıldır bilinen bir Amerikan efsanesinin başlangıcıdır. İngilizler ve yerli Amerikan halkı arasındaki vahşi savaş, bir yandan da Kaptan Smith ile kızılderili prenses Pocahontas’ın aşkına sahne olur...

YENİ DÜNYA AMERİKA'NIN KEŞFİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Christian Bale

Colin Farrell

David Thewlis

Christopher Plummer

Ben Mendelsohn

Jonathan Pryce

Noah Taylor

Q'orianka Kilcher

YENİ DÜNYA AMERİKA'NIN KEŞFİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yeni Dünya Amerika'nın Keşfi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.