Yeraltı bugün var mı? Yeraltı yeni bölüm ne zaman?

Yeraltı dizisinin 2. bölümünün neden yayımlanmadığı merak ediliyor. NOW ekranlarının sevilen dizisi Yeraltı'nın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Yeraltı bugün var mı? Yeraltı yeni bölüm neden yok, ne zaman?

YERALTI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizide; Derin devlet tarafından mafyanın içine yerleştirilen bir adamın, narkomafya ve İstanbul kartelinin ortasında şekillenen soluksuz macerası, aşkı her şeyin önüne koyan bir sınava dönüşecek.

YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yeraltı dizisinin 2. bölümü 4 Şubat 2026 tarihinde televizyonlardaki yerini alacak.

YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Haydar Ali’nin Sultan’la evlilik sürecine sürüklenmesi, Ceylan’la arasındaki çatışmayı patlama noktasına getirirken, ikilinin yüzük alışverişinde yaşadığı sert hesaplaşma geçmişteki aşkın hala kapanmamış bir yara olduğunu gösterir. Ceylan, Haydar Ali’nin bu evliliği kabul etmesi halinde her şeyi Bozo’ya anlatacağını söyleyerek ipleri kopma noktasına taşır. Aynı zamanda Bozo, yaklaşan büyük bir operasyonu sezerek parasını şehirden kaçırır ve yeraltında büyük bir fırtınaya hazırlandığını açık eder. Merdan’ın getirdiği “Gölge” adlı uluslararası ekip bilgisi, tehdidin artık sadece aile içi olmadığını ortaya koyar. Bölüm, Haydar Ali’nin hem Bozo’nun güven testlerinden geçmeye zorlandığı hem de Ceylan’la geri dönüşü neredeyse imkansız bir savaşa girdiği bir eşikte sona ererken, yeraltında savaşın kaçınılmaz olduğu netleşir.