Yeraltı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Yeraltı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Yeraltı dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Yeraltı dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

YERALTI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Karakolda karşı karşıya gelen Bozo ile Haydar Ali arasında biriken öfke patlar. Hesaplaşma kısa sürede fiziksel bir çatışmaya dönüşse de, bu yüzleşme iki adamın arasındaki bağı koparmak yerine bambaşka bir noktaya taşır. Ancak dışarıda bekleyen tehlike, bu kırılgan dengeyi her an yeniden sarsabilecek güçtedir.

Ceylan cephesinde gerilim dinmek bilmez. Sultan’ın evinde yaşananlar, hem geçmişin kapanmadığını hem de duyguların hala yön değiştirebildiğini gösterir. Aynı çatı altında kurulan hassas denge, söylenmeyenlerle giderek daha da ağırlaşır.

Paşa ve çevresinde ise sabır tükenmektedir. Üst üste gelen saldırıların ardından artık beklemek yerine harekete geçme fikri ağır basar. Alınacak karar, yalnızca bir misilleme değil, tüm dengeleri değiştirecek bir adım olacaktır.

Bu sırada Azize bambaşka bir gerilim yaşamaktadır. Karşısına çıkan tehdit, onu ilk kez kendi zaaflarıyla yüzleşmek zorunda bırakır. Geri adım atmış gibi görünse de, bu yalnızca oyunun yönünü değiştirdiğinin işaretidir.

Yeraltı’nda artık hiçbir hamle tesadüf değildir.

Ve bu kez oyun, en güçlü olanın değil… en doğru zamanda vuranın olacak.

YERALTI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Paşa’nın yaşadığı kayıp, herkesin hayatını derinden sarsar. Onu hayata döndürmek isteyenler bir yanda, acısıyla baş başa kalmak isteyen Paşa diğer yandadır. Bozo’nun sert yüzleşmesi ve Ceylan’ın kalpten gelen sözleri, Paşa’yı geri dönülmez bir kararın eşiğine getirir.

Öte yandan Ceylan için bastırdığı duygular yeniden su yüzüne çıkar. Verdiği kararların arkasında durmaya çalışsa da, kalbinin yönü onu bambaşka bir yere çekmektedir.

Sultan ile Haydar Ali arasında ise kırılgan bir denge kurulmaya çalışılır. Söylenenler kadar söylenmeyenlerin de ağırlaştığı bu ilişkide, atılacak tek bir adım her şeyi değiştirebilecek güce sahiptir.

Azize cephesinde ise dengeler kökten değişir. Avrupa’dan gelen misafir, yalnızca bir ziyaretçi değil, savaşın seyrini değiştirecek yeni bir güç olarak sahneye çıkar.

Kartal’ın gelişi, Yeraltı’nda kimin ne kadar güçlü olduğunu yeniden belirleyecektir.

YERALTI YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Yeraltı dizisinin 11. bölümü 8 Nisan Çarşamba akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.