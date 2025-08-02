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Yeşil Çayla Pirinç Tadı (The Flavor Of Green Tea Over Rice) filminin konusu ne? Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin oyuncuları kim?

Yeşil Çayla Pirinç Tadı (The Flavor Of Green Tea Over Rice) filminin konusu ne? Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin oyuncuları kim?

2.08.2025 22:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeşil Çayla Pirinç Tadı (The Flavor Of Green Tea Over Rice) filminin konusu ne? Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin oyuncuları kim?

Yeşil Çayla Pirinç Tadı filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin konusu ne? Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin yönetmen koltuğunda Yasujirô Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Yasujirô Ozu, Kôgo Noda üstleniyor. Peki, Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin konusu ne? Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin oyuncuları kim? 

YEŞİL ÇAYLA PİRİNÇ TADI FİLMİNİN KONUSU NE?

Çocuksuz orta yaşlı bir çift, evlilik kriziyle karşı karşıya kalır.

YEŞİL ÇAYLA PİRİNÇ TADI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chishû Ryû

Kuniko Miyake

Michiyo Kogure

Chikage Awashima

Koji Tsuruta

Eijirô Yanagi

Keiko Tsushima

Shin Saburi

Koji Shitara

YEŞİL ÇAYLA PİRİNÇ TADI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.

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