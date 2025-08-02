Yeşil Çayla Pirinç Tadı (The Flavor Of Green Tea Over Rice) filminin konusu ne? Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin oyuncuları kim?

Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin yönetmen koltuğunda Yasujirô Ozu oturuyor. Filmin senaristliğini Yasujirô Ozu, Kôgo Noda üstleniyor. Peki, Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin konusu ne? Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin oyuncuları kim?
YEŞİL ÇAYLA PİRİNÇ TADI FİLMİNİN KONUSU NE?
Çocuksuz orta yaşlı bir çift, evlilik kriziyle karşı karşıya kalır.
YEŞİL ÇAYLA PİRİNÇ TADI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Chishû Ryû
Kuniko Miyake
Michiyo Kogure
Chikage Awashima
Koji Tsuruta
Eijirô Yanagi
Keiko Tsushima
Shin Saburi
Koji Shitara
YEŞİL ÇAYLA PİRİNÇ TADI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yeşil Çayla Pirinç Tadı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.