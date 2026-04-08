Yeşil Rehber filminin yönetmen koltuğunda Peter Farrelly oturuyor. Filmin senaristliğini Nick Vallelonga Brian, Hayes Currie ve Peter Farrelly Hancock üstleniyor. Peki, Yeşil Rehber filminin konusu ne? Yeşil Rehber filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

YEŞİL REHBER FİLMİNİN KONUSU NE?

Yeşil Rehber, ünlü bir piyanist ve konser turu kapsamında onun şoförü olarak çalışan Tony’nin hikayesini anlatıyor. Tony Lip, Bronx’taki bir İtalyan Amerikan mahallesinde yaşamaktadır. Ünlü Afro-Amerikalı piyanist Dr. Don Shirley ise konser turu için hazırlanmaktadır. Ünlü müzisyen tur kapsamında Manhattan’dan güneye doğru birçok yere gidecektir. Kendisi ile şehir şehir gezecek bir şoför arayışında olan Shirley, bir süredir işsiz olan Tony’yi işe alır. Tony, yolculuk sırasında Afro-Amerikalılar için güvenli olan güzergahları kullanabilmek için “The Green Book” isimli kılavuzdan yardım alır. Dr Shirley ve Tony çıktıkları bu yolculukta ırkçılıkla, tehlikeyle ve beklenmedik nezaketle karşılaşır. İkili bu zorlu yolculuklarında farklılıklarını bir kenara bırakmak zorundadır.

YEŞİL REHBER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Viggo Mortensen

Linda Cardellini

Mahershala Ali

Mary Agnes Nixon

Sebastian Maniscalco

Jenna Laurenzo

Dimiter D. Marinov

Suehyla El-Attar Young

YEŞİL REHBER IMDb PUANI KAÇ?

Yeşil Rehber filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.2 olarak belirlendi.