Yıldız Geçidi Gerçeğin Sandığı (Stargate: The Ark of Truth) filminin konusu ne? Yıldız Geçidi Gerçeğin Sandığı filminin oyuncuları kim?

Yıldız Geçidi Gerçeğin Sandığı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Robert C. Cooper üstleniyor. Peki, Yıldız Geçidi Gerçeğin Sandığı filminin konusu ne? Yıldız Geçidi Gerçeğin Sandığı filminin oyuncuları kim?
YILDIZ GEÇİDİ GERÇEĞİN SANDIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?
Bu heyecan verici uzun metraj film Stargate SG1‘in kaldığı yerden devam ediyor. Yıldızkapısı askerleri Daniel Jackson, Vala, Teal'c, Sam ve Cam şimdiye kadarki en heyecan verici maceralarına atılıyor.
YILDIZ GEÇİDİ GERÇEĞİN SANDIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ben Browder - Yarbay Cameron Mitchell
Amanda Tapping - Yarbay Samantha Carter
Christopher Judge - Teal'C
Michael Shanks - Dr. Daniel Jackson
Beau Bridges - Tümgeneral Henry “Hank” Landry
Currie Graham - James Marrick
Morena Baccarin - Adria
Tim Guinee - Tomin
Julian Sands - Doci
Sarah Strange - Morgan le Fay
Michael Beach - Albay Abe Ellis
Gary Jones - Uzman Çavuş Walter Harriman
Martin Christopher - Major Kevin Marks
Chris Gauthier - Hertis
Eric Breker - Albay Reynolds
Matthew Walker - Merlin
Fabrice Grover - Amelius
Spencer Maybee - Captain Binder
YILDIZ GEÇİDİ GERÇEĞİN SANDIĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yıldız Geçidi Gerçeğin Sandığı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.