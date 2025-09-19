Yıldız Geçidi Gerçeğin Sandığı (Stargate: The Ark of Truth) filminin konusu ne? Yıldız Geçidi Gerçeğin Sandığı filminin oyuncuları kim?

Yıldız Geçidi Gerçeğin Sandığı filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Robert C. Cooper üstleniyor. Peki, Yıldız Geçidi Gerçeğin Sandığı filminin konusu ne? Yıldız Geçidi Gerçeğin Sandığı filminin oyuncuları kim?

YILDIZ GEÇİDİ GERÇEĞİN SANDIĞI FİLMİNİN KONUSU NE?

Bu heyecan verici uzun metraj film Stargate SG1‘in kaldığı yerden devam ediyor. Yıldızkapısı askerleri Daniel Jackson, Vala, Teal'c, Sam ve Cam şimdiye kadarki en heyecan verici maceralarına atılıyor.

YILDIZ GEÇİDİ GERÇEĞİN SANDIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ben Browder - Yarbay Cameron Mitchell

Amanda Tapping - Yarbay Samantha Carter

Christopher Judge - Teal'C

Michael Shanks - Dr. Daniel Jackson

Beau Bridges - Tümgeneral Henry “Hank” Landry

Currie Graham - James Marrick

Morena Baccarin - Adria

Tim Guinee - Tomin

Julian Sands - Doci

Sarah Strange - Morgan le Fay

Michael Beach - Albay Abe Ellis

Gary Jones - Uzman Çavuş Walter Harriman

Martin Christopher - Major Kevin Marks

Chris Gauthier - Hertis

Eric Breker - Albay Reynolds

Matthew Walker - Merlin

Fabrice Grover - Amelius

Spencer Maybee - Captain Binder

YILDIZ GEÇİDİ GERÇEĞİN SANDIĞI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yıldız Geçidi Gerçeğin Sandığı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.