Yollar Ve Bağlar (Rails & Ties) filminin konusu ne? Yollar Ve Bağlar filminin oyuncuları kim?

Yollar Ve Bağlar filminin yönetmen koltuğunda Alison Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Micky Levy üstleniyor. Peki, Yollar Ve Bağlar filminin konusu ne? Yollar Ve Bağlar filminin oyuncuları kim?

YOLLAR VE BAĞLAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Tren kazasında annesi ölen David, Tom'un kaldığı yeri öğrenir ve Megan'ın onu sahiplenmesi ile işin seyri değişir.

YOLLAR VE BAĞLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Marcia Gay Harden

Kevin Bacon

Otis Higgs

Marin Hinkle

Steve Eastin

Laura Cerón

Kerri Randles

Bonnie Root

Miles Heizer

Robert Harvey

Jim Cody Williams

Steven M. Porter

Stephen Peace

Margo Martindale

Kathryn Joosten

YOLLAR VE BAĞLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Yollar Ve Bağlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.