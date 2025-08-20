Yollar Ve Bağlar (Rails & Ties) filminin konusu ne? Yollar Ve Bağlar filminin oyuncuları kim?

Yollar Ve Bağlar filminin yönetmen koltuğunda Alison Eastwood oturuyor. Filmin senaristliğini Micky Levy üstleniyor. Peki, Yollar Ve Bağlar filminin konusu ne? Yollar Ve Bağlar filminin oyuncuları kim?
YOLLAR VE BAĞLAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Tren kazasında annesi ölen David, Tom'un kaldığı yeri öğrenir ve Megan'ın onu sahiplenmesi ile işin seyri değişir.
YOLLAR VE BAĞLAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Marcia Gay Harden
Kevin Bacon
Otis Higgs
Marin Hinkle
Steve Eastin
Laura Cerón
Kerri Randles
Bonnie Root
Miles Heizer
Robert Harvey
Jim Cody Williams
Steven M. Porter
Stephen Peace
Margo Martindale
Kathryn Joosten
YOLLAR VE BAĞLAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yollar Ve Bağlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.