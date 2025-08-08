Tıbbi Mikoloji’nin duayen ismi Prof. Dr. Z. Emel Tümbay hayatını kaybetti

Türkiye’de tıbbi mikrobiyoloji ve mikoloji alanlarında öncü çalışmalara imza atan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Z. Emel Tümbay, 8 Ağustos 2025 Cuma günü hayatını kaybetti.

Tıbbi Mikoloji Bilim Dalı’nın ülkemizde yerleşip gelişmesinde önemli katkılarda bulunan Prof. Dr. Tümbay, yalnızca akademik üretkenliğiyle değil; bilim tutkusuyla, doğruluk ilkesiyle ve insani değerleriyle de tanınan bir bilim insanıydı. Yetiştirdiği çok sayıda öğrenciyle, Türk tıp dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak anıldı.

Merhumenin anısına düzenlenecek tören, bugün saat 10.30’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi’nde gerçekleştirilecek. Ardından Karşıyaka-Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak öğle namazını takiben, cenazesi Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı’na defnedilecek.

Kurucusu olduğu Global for all tarafından yapılan açıklamada, “Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine, hayatına dokunduğu öğrencilerine ve tıp camiasına sabırlar ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.