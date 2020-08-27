17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
İtalya'nın Sardinya bölgesi açıklarında 17 kişinin bulunduğu yaklaşık 50 metrelik bir yat alev aldıktan sonra battığı kaydedildi.
Olay İtalya'nın Sardinya açıklarında meydana geldi. Aniden alev alan ve 17 kişinin bulunduğu yaklaşık 50 metrelik yatla ilgili açıklama yapan İtalya Sahil Güvenliği, " Yatın yakıt deposunda meydana gelen yangın, her yere yayıldı. Söndürma çalışması 6 saatin üzerinde sürdü. Yatta bulunan 17 kişi kurtarılırken, yat batırıldı." ifadesine yer verdi.
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