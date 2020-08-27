17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı

27 Ağustos 2020 Perşembe, 17:16

Olay İtalya'nın Sardinya açıklarında meydana geldi. Aniden alev alan ve 17 kişinin bulunduğu yaklaşık 50 metrelik yatla ilgili açıklama yapan İtalya Sahil Güvenliği, " Yatın yakıt deposunda meydana gelen yangın, her yere yayıldı. Söndürma çalışması 6 saatin üzerinde sürdü. Yatta bulunan 17 kişi kurtarılırken, yat batırıldı." ifadesine yer verdi.