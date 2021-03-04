2 bin 500 yıllık surlarda ateş yaktılar
Bursa’nın İznik ilçesinde 2 bin 500 yıllık surlara daha önce sprey boyayla yazılar yazan magandalar, şimdi ise surları yakmaya çalıştı.
UNESCO geçici miras listesinde bulunan İznik’te magandalar boş durmuyor. İlçeyi çevreleyen Roma dönemi surlarının Topkapı mevkiinde bulunan kısmında ateşler yakıldı. Alevler surlara zarar verirken, hemen yanında sura yazılan spreyli yazılar ise pes dedirtti.
En Çok Okunan Haberler
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Tayyip Bey'in onayıyla operasyon yapılacak
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- RTE, iktidara gelince yapacakları hukuk ve özgürlük reformunu açıkladı!
Video Haberler
- 18 metrelik ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu
- Papa videolu mesajında “Selamın Aleyküm diye seslendi
- 2 bin 500 yıllık surlarda utandıran manzara
- HDP'li başkanın aracı kaza yaptı: 4 yaralı
- Yurttaş, Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'na böyle şikayet etti
- Röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
- 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı
- Canlı yayındaki o sözlere tepki yağdı
- İstiklal Marşı okuma yarışmasında ödülü kabul etmedi
- 2 metre boyunda! Görenleri hayrete düşürdü