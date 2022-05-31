5’inci kattan düşen Suriyeli Omar'ın hayati tehlikesi geçti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 5'inci kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan Suriye uyruklu Omar Nana (3), hayati tehlikeyi atlattı.
Olay, 29 Mayıs akşamı İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi. 7 katlı apartmanın 5'inci katında oturan, Suriyeli ailenin 2 çocuğundan küçüğü Omar Nana, anne ve babası diğer odada bulunduğu sırada salonun penceresine tırmandı. Açık kalan pencereye çıkan küçük çocuk, dengesini kaybederek düştü. Bu anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 5'inci kattaki evin penceresinden bahçedeki beton zemine düşen çocuğa, görenlerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. Görüntülere göre küçük çocuk, biri tarafından kucaklanırken, sesi duyan apartman sakinleri de bina kapısı ile pencerelere çıktı.
Ailesinin araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Omar Nana, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine çocuk yoğun bakım servisinde devam edilen Omar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
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