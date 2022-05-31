5’inci kattan düşen Suriyeli Omar'ın hayati tehlikesi geçti

31 Mayıs 2022 Salı, 12:03

Olay, 29 Mayıs akşamı İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi. 7 katlı apartmanın 5'inci katında oturan, Suriyeli ailenin 2 çocuğundan küçüğü Omar Nana, anne ve babası diğer odada bulunduğu sırada salonun penceresine tırmandı. Açık kalan pencereye çıkan küçük çocuk, dengesini kaybederek düştü. Bu anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 5'inci kattaki evin penceresinden bahçedeki beton zemine düşen çocuğa, görenlerin yardıma koştuğu anlar yer aldı. Görüntülere göre küçük çocuk, biri tarafından kucaklanırken, sesi duyan apartman sakinleri de bina kapısı ile pencerelere çıktı.