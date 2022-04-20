9 yaşındaki kızını öldürdükten sonra asit içen kadın hayatını kaybetti
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 9 yaşındaki kızını bıçakladıktan sonra asit içerek intihara kalkışan anne de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çay mahallesinde psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Bahar Berberci Sarıbaş (33) kızı Elif Eylül Sarıbaş’ı (9) bıçakla kalp bölgesinden yaraladı.
Kendisini de bıçakla yaralayan ve asit içerek intihara kalkışan kadın ve kızı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 9 Yaşındaki Elif yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ise yoğun bakıma alındı.
Olaydan saatler sonra anne Bahar Berberci Sarıbaş da hayatını kaybetti.
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