Ağrı Dağı Milli Parkı’nda su maymunları görüntülendi

13 Ağustos 2021 Cuma, 10:48

5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin Çatısı olarak nitelendirilen Ağrı Dağı eteklerinde bulunan ve Türkiye’nin en büyük milli parkı özelliğini taşıyan Ağrı Dağı Milli Parkı’nda nadir görülen su maymunları görüntülendi. Iğdır’da bulunan milli parka üretim çiftliklerinden kaçarak gelen Latin Amerika kökenli su maymunları, günün büyük bölümünü suda geçiriyor. Karaya çok nadir çıkan bu canlı türünün karada ve suda görüntülenmesi ise oldukça zor. İri dişleri, uzun kuyruğu, su geçirmeyen tüyleri ve ayak yapısıyla dikkat çeken su maymunları, bölgede çalışma yürüten İHA muhabiri tarafından saatler süren bekleyiş sonucunda görüntülendi. Görüntülerde ara ara suyun kenarında dinlendikleri gözlenen su maymunları, iri yapısıyla da dikkat çekiyor. Yılda en fazla 4-5 yavru yapan su maymunlarının ağırlıkları dişilerde 5 kilograma kadar çıkarken bu sayı erkek su maymunlarında ise 8 kilograma kadar çıkabiliyor.