Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
Adana'da tartıştığı ailesine öfkelenen C.A., birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi. Yangında apartman sakinleri binayı tahliye ederken, C.A. ise polis ekiplerince tarafından gözaltına alındı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. C.A., iddiaya göre, 15 katlı apartmanın 13'üncü katındaki dairede birlikte yaşadığı ailesiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Ailesine öfkelenen C.A., evdeki eşyalara yanıcı madde döküp, ateşe verdi. Alevler hızla evi sararken, C.A. ve ailesi kendilerini dışarıya atıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Evden yükselen alevler nedeniyle korkuya kapılan apartman sakinleri, binayı terk etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri diğer evlere sıçramadan söndürürken, apartman sakinleri çalışmaları korku dolu gözlerle izledi.
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