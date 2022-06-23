AKM'de Emine Erdoğan protestosu: 'Yuh' sesleri yükseldi

Abone Ol google-news

Türkiye'de ilk gösterimi AKM'de yapılan Özbekistan'ın Ulusal Balesi 'Lazgi-Ruhun ve Aşkın Dansı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın gönderdiği mesaj seyirciler tarafından protesto edildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 17:58

Özbekistan'ın Ulusal Balesi 'Lazgi-Ruhun ve Aşkın Dansı' adlı dans gösterisi, ilk kez Türkiye'de sahnelendi. 

Haberin devamı...

AKM atatürk kültür merkezi Emine Erdoğan Protesto

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler