AKP milletvekili Orhan Atalay grup toplantısında Erdoğan'ı dinlemek yerine CHP'li belediyenin açılışına katıldı
AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay dün partisinin grup toplantısına katılmak yerine CHP'li belediyenin dedesi Sırrı Atalay için açtığı parkın açılışına katıldı.
CHP'li Ardahan Belediyesi Ardahan'ın Kura Nehri kıyısında kurulan ormana merhum siyasetçi Sırrı Atalay'ın ismini verdi.
Sırrı Atalay Hatıra Ormanı'nın açılışına Ardahan Belediyre Başkanı Faruk Demir'in yanı sıra Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Erzurum Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Ardahan AKP İl Başkanı Kaan Koç katıldı.
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