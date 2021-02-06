AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
Canlı bağlantı ile Tohma Köprüsü'nün açılışına katılan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Rabia' işareti yapmayı unutan Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ı "Rabia'mızı unutma Ahmet" diyerek uyardı.
Erdoğan, Malatya'daki Tohma Köprüsü'nün açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı, devamında tören alanında bulunan yetkilileri her etkinlikte, törende olduğu gibi tek tek 'Rabia' işareti yaparak selamladı.
"RABİAMIZI UNUTMA"
Sıra AKP Milletvekili Ahmet Çakır'a geldiğinde ise Erdoğan'dan bir uyarı geldi. Erdoğan, kendisini el sallayarak selamlayan Çakır'a "Rabiamızı unutma Ahmet" diyerek seslendi. Bu uyarıdan sonra milletvekilinin 'Rabia' işareti yaptığı görüldü.
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