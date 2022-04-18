Aksaray - Adana kara yolunda ulaşıma 'kum fırtınası' engeli
Kuzey Afrika kaynaklı toz taşımının bugün ve yarın Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Türkiye’ye giriş yapan toz bulutları, Akdeniz havzasını da etkisi altına alarak Mersin’e ulaştı, araçların üzerinde oluşan toz tabakası dikkat çekti. Fırtına nedeniyle Aksaray - Adana yolu trafiğe kapatıldı.
Avrupa Uzay Ajansı, Meteoroloji ve AFAD’ın uyarıda bulunduğu çöl tozu Türkiye’de etkili olmaya başladı. Afrika üzerinden gelen toz bulutları, Akdeniz havzasından Türkiye’ye ulaştı.
Özellikle Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı olan Mersin’de de sabah uyananlar araçlarını çöl tozuna kaplanmış olarak buldu.
Trafik güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı Aksaray-Adana kara yolunu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Öte yandan Aksaray kent merkezinde etkili olan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlarında devrilmesine neden oldu.
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