Akşener'den Erdoğan'a 'yüzüklü' gönderme: 'Duyuyor musunuz?'
İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul’a hizmete hazırım” ifadelerine gönderme yaparak, "Bu yüzüğün sahibi cebinde 10 lirası olmayan gençlere aromalı kahve için diyor duyuyor musunuz?" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Akşener, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde söylediği, "İşte bütün servetim bu yüzük. İstanbul’a hizmete hazırım" ifadelerine göndermede de bulundu.
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