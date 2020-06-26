Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında alışveriş merkezi tamamen küle döndü.
Olay, Turgut Özal Bulvarında bulunan ve 200 kişinin çalıştığı bir AVM'de meydana geldi. Sabah saat 06.00 sularında AVM'den dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına müdahalede yetersiz kalınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Türkiye Petrolleri ve TOMA araçları devreye girdi. İlçelerden de gelen takviye ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Video Haberler
- Armağan Çağlayan'ın programında şoke eden sözler
- Deprem anında yaşanan panik anları kamerada
- Ege'dekiler dikkat! Uzmanından canlı yayında flaş deprem
- Manisa'daki depremden ilk görüntüler
- İmamoğlu: O istanbul halkına ait bir eser artık
- Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
- İstanbul'da minibüste skandal görüntüler
- İmamoğlu, İstanbul'u nasıl kazandı? sorusunu yanıt
- Bodrum'da yangın paniği! Yerleşim yerine doğru ilerliyor
- Acı dolu an! Ölen ailesinin haberini böyle verdi