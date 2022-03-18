Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!

18 Mart 2022 Cuma, 13:02

Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakıp, 30 Eylül 2021 gecesi evlerinin bulunduğu apartmanın yan tarafındaki apartmanın önünde cansız bedenine ulaşılan ve intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın’ın yargılanmasının ilk duruşması Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.