Antalya'da Seyir terasından kayalıklara düştü,'' İtfaiye kurtardı''
Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir terasında manzarayı izlerken dengesini kaybeden Yusuf Ercan (49), yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık alana düştü. İtfaiye ekipleri tarafından halatla sedyeye bağlanarak yukarıya çıkarılan Ercan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez Odabaşı Mahallesi Panaromik Seyir Terası'nda meydana geldi. Terasa gelen Yusuf Ercan, şehir manzarasını izlemeye başladı. Bir süre manzarayı izleyen Ercan, dengesini kaybederek, 20 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Yusuf Ercan düştüğü yerden 'Yardım edin' diye çığlık atarken çevrede bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri Ercan'ın yerini belirledikten sonra kurtarmak için halat sistemi kurdu. Kaşık sedyeye alınan Yusuf Ercan, ekiplerin çalışmasıyla yukarı çıkartıldı. Bilinci yerinde olan Ercan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayı gören Muhammet Serkan Ceviz, Biz ileride oturuyorduk, bir anda itfaiye sesini duyduk ve buraya geldik. Şahıs aşağıda kayalık alandaydı. Sonra itfaiye ekipleri halat çekerek aşağıya indi ve şahsı kurtardı dedi.
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