Aşı izdihamı kameraya böyle yansıdı

13 Şubat 2021 Cumartesi, 17:33

Balıkesir'de Covid-19’a karşı aşı olmaya başlayan 65 yaş üzeri yurttaşlara, dün aynı saat dilimlerine randevu verildi. Aşı randevusuna gelenler ile 15 dakika gözlemi yapılanlar, kalabalık içinde işlemlerin bitmesini bekledi.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan aşılama süreci devam ediyor. Aşı yapılacak grupta yer alanlara Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve ALO 182 üzerinden randevu veriliyor. Aşılaması yapılanlar, hastane içinde 15 dakika gözlemleniyor. Planlanan aşı takvimine göre, 90 yaş ve üzerinden sonra dün 65 yaş ve üzerindeki yurttaşların aşı uygulaması başladı.

Balıkesir'de 65 yaş üzeri için ilk gün izdihamı yaşandı. 65 yaş üzeri yurttaşlara, aynı saat dilimlerine randevu verildi. Covid-19 salgınına karşı aşı olmak için hastaneye gidenler ve 15 dakika süreyle gözlem yapılanlar, havanın da soğuk olmasıyla kalabalık içinde işlemlerin tamamlanmasını bekledi.

“DAHA FAZLA AŞI KABİNİNE VE DAHA ÖZENLİ AŞILAMA PLANLAMASINA İHTİYACIMIZ VAR”

ANKA’ya değerlendirme yapan CHP Balıkesir Milletvekili Doktor Fikret Şahin, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nede aşı için başvuranların hastane içinde izdiham oluşturmaları ve sosyal mesafe kurallarının ortadan kalkmasını üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Şahin, şöyle devam etti:

“Görüştüğüm yetkililer; aşılamanın randevu usulüyle 25 aşı kabininde yapıldığını, aşı olan kişileri aşı sonrası en az 15 dakika süreyle gözlemlendiklerini, aşı yapılan kişilerle randevusu çerçevesinde aşı için bekleyen kişilerin aynı ortamda havanın soğuk olması sebebiyle bulunmak durumunda kaldıklarını ve bazı vatandaşlarımızın randevu saatinden önce gelerek başvurmaları sebebiyle bu izdihamın yaşandığını izah ettiler.

Tabii bu görüntüler, Covid salgını döneminde istemediğimiz manzaralar… Sosyal mesafenin ortadan kalkması ve yakın temas, salgının yayılmasına neden olan en önemli faktör…

Bu gibi aşılama izdihamı görüntülerini yaşamamak için hem sağlık yetkililerinin hem de vatandaşlarımıza düşen görevler oluyor. Öyle görülüyor ki; daha fazla aşılama kabinlerine ve daha özenli aşılama planlamasına ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın da randevu zamanına uyması büyük önem arz ediyor.”