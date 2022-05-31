Asker eğlencesinde meşale patladı: 2 yaralı
İstanbul Şişli'de asker eğlencesinde yakılan meşale, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Meşalenin patlaması nedeniyle ellerinde yanıklar oluşan yaralılar, hastanede tedavi edildi.
Paşa Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde, sokakta asker eğlencesi yapan bir grup meşale yaktı. Meşalenin patlaması nedeniyle, 2 kişi yaralandı. Meşaleyi tutan 2 kişinin ellerinde yanıklar oluştu. Yaralılar hastaneye götürülerek tedavi ettirildi.
İlgili Haberler
- Asker eğlencesinde meşale patladı: 2 yaralı
Video Haberler
- Minibüste sıkıştı: Torununu kurtardı kendisi öldü
- Erzurum'da leyleklere 'yıkılmaz' yuva
- Köprüde dev 'Gezi' pankartı
- Pusu kurup öldürdü, ayağını kırınca yakalandı
- 'Ucuza koyun satma' bahanesiyle dolandırıcılık
- Köpeğin yardımına işte böyle yetiştiler
- Para karşılığı tarlasında 'Hint keneviri' yetiştirmiş
- Bulvar üzerindeki ağaçların yanışını film gibi izlediler
- Asker eğlencesinde meşale patladı: 2 yaralı
- Nişanlıydı: 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalınd
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'