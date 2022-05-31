Asker eğlencesinde meşale patladı: 2 yaralı

Abone Ol google-news

İstanbul Şişli'de asker eğlencesinde yakılan meşale, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Meşalenin patlaması nedeniyle ellerinde yanıklar oluşan yaralılar, hastanede tedavi edildi.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 10:08

Paşa Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde, sokakta asker eğlencesi yapan bir grup meşale yaktı. Meşalenin patlaması nedeniyle, 2 kişi yaralandı. Meşaleyi tutan 2 kişinin ellerinde yanıklar oluştu. Yaralılar hastaneye götürülerek tedavi ettirildi.

Haberin devamı...

meşale İstanbul yaralı Asker Şişli

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler