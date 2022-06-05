'Atatürk Havalimanı'nı kapatma garantisinin belgesi ortaya çıktı
İstanbul Havalimanı ihalesinden yaklaşık 2 ay önce DHMİ ile ihaleyi kazanan firmalar arasında yapılan yazışmada, Atatürk Havalimanı’nı bitiren 25 yıllık taahhüt ortaya çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihalesi olan yeni İstanbul Havalimanı, 26 milyar 139 milyon Euro karşılığında, Cengiz, Kolin, Kalyon, Limak ve Mapa tarafından oluşturulan ortaklığa verildi. 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan bu ihaleden yaklaşık 2 ay önce Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile ihaleyi kazanan firmalar arasında yapılan yazışmada, Atatürk Havalimanı'nın tarifeli seferlere kapatılacağı açık ve net olarak kayıtlara geçirilmiş.
Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre; dönemin DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal ve yardımcısı Mehmet Ateş'in imzasının yer aldığı belgede “İstanbul Yeni Havalimanı Projesi İhalesi (Zeyilname)” konu başlığıyla, idareye yöneltilen bir takım sorulara cevap veriliyor. İdare, 8 numaralı soruya verdiği cevapta aynen şu ifadeleri kullanıyor:
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