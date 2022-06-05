'Atatürk Havalimanı'nı kapatma garantisinin belgesi ortaya çıktı

05 Haziran 2022 Pazar, 10:53

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihalesi olan yeni İstanbul Havalimanı, 26 milyar 139 milyon Euro karşılığında, Cengiz, Kolin, Kalyon, Limak ve Mapa tarafından oluşturulan ortaklığa verildi. 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılan bu ihaleden yaklaşık 2 ay önce Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile ihaleyi kazanan firmalar arasında yapılan yazışmada, Atatürk Havalimanı'nın tarifeli seferlere kapatılacağı açık ve net olarak kayıtlara geçirilmiş.

Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre; dönemin DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal ve yardımcısı Mehmet Ateş'in imzasının yer aldığı belgede “İstanbul Yeni Havalimanı Projesi İhalesi (Zeyilname)” konu başlığıyla, idareye yöneltilen bir takım sorulara cevap veriliyor. İdare, 8 numaralı soruya verdiği cevapta aynen şu ifadeleri kullanıyor: